تنويه مهم من إدارة (معبر بيت حانون/ إيرز) حول عمله اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، تنويهاً مهماً حول عمل المعبر لليوم الخميس.
وقال المكتب في بيان مقتضب: "تنوه إدارة معبر بيت حانون/ إيرز إلى أن المعبر يعمل بشكل جزئي لمغادرة الحالات الإنسانية "المرضى ومواطني عرب (48) فقط".
أصدر المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، تنويهاً مهماً حول عمل المعبر لليوم الخميس.
وقال المكتب في بيان مقتضب: "تنوه إدارة معبر بيت حانون/ إيرز إلى أن المعبر يعمل بشكل جزئي لمغادرة الحالات الإنسانية "المرضى ومواطني عرب (48) فقط".
وأضاف: "يعمل أيضاً على استقبال كافة الحالات "المرضى- التجار- المؤسسات والشخصيات الأجنبية- مواطني 48"
وكانت سلطات الاحتلال، أغلقت يوم الاثنين الماضي، جميع معابر قطاع غزة، على خلفية إطلاق صاروخ صوب تل أبيب من القطاع، وأدى إلى إصابة سبعة إسرائيليين.
وكانت سلطات الاحتلال، أغلقت يوم الاثنين الماضي، جميع معابر قطاع غزة، على خلفية إطلاق صاروخ صوب تل أبيب من القطاع، وأدى إلى إصابة سبعة إسرائيليين.
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