تنويه مهم من إدارة (معبر بيت حانون/ إيرز) حول عمله اليوم الخميس





وأضاف: "يعمل أيضاً على استقبال كافة الحالات "المرضى- التجار- المؤسسات والشخصيات الأجنبية- مواطني 48"



وكانت سلطات الاحتلال، أغلقت يوم الاثنين الماضي، جميع معابر قطاع غزة، على خلفية إطلاق صاروخ صوب تل أبيب من القطاع، وأدى إلى إصابة سبعة إسرائيليين.



رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، تنويهاً مهماً حول عمل المعبر لليوم الخميس.وقال المكتب في بيان مقتضب: "تنوه إدارة معبر بيت حانون/ إيرز إلى أن المعبر يعمل بشكل جزئي لمغادرة الحالات الإنسانية "المرضى ومواطني عرب (48) فقط".