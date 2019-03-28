الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم ومنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية السببت

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-12 18-12 14-8 بيت لحم 18-12 18-12 14-8 رام الله والبيرة 17-11 17-11 13-7 طولكرم 21-14 21-14 18-11 نابلس 19-12 19-12 15-9 قلقيلية 21-14 21-14 18-11 جنين 22-12 22-12 18-10 سلفيت 18-12 18-12 14-8 طوباس 22-12 22-12 18-10 روابي 19-12 19-12 15-9 الخليل 17-11 17-11 13-7 غزه 20-15 20-15 1-12 أريحا 26-15 26-15 24-13 خانيونس 21-15 21-15 23-15 الأغوار الشمالية 24-13 24-13 22-11 رفح 21-14 21-14 18-11

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو ربيعياً ولطيفاً خلال النهار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ربيعياً ولطيفاً خلال النهار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة؛ لذا يكون الجو غائماً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبّات قوية أحياناً والبحر مائج.أما يوم الأحد يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبّات قوية أحياناً، والبحر مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: