زيادة التشغيل المؤقت وفتح المعابر وإدخال الأدوية.. تفاصيل اجتماع الفصائل بالوفد الأمني المصري

علمت "دنيا الوطن"، من مصدر مطلع على اجتماع الفصائل الفلسطينية بالوفد الأمني المصري، اليوم الخميس، أن الأجواء كانت إيجايبة.





ونفت المصادر لـ "دنيا الوطن" ما تحدثت به وسائل الإعلام الإسرائيلية حول طرح الوفد الأمني المصري، هدنة لمدة عام.





وأكدت المصادر، أن إسرائيل وافقت على تخفيف القيود المفروضة على القطاع، ومنح تسهيلات للحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين.





وقالت المصادر، إن إسرائيل وافقت على زيادة التشغيل المؤقت إلى 40 ألف موظف، ومنح تسهيلات في الإستيراد والتصدير.







وأضافت المصادر، أن التسهيلات تشمل فتح المعابر وزيادة عدد الشاحنات، كما وافقت إسرائيل على إدخال الأدوية والبضائع التجارية الممنوع إدخالها لغزة.





ونقل الوفد المصري، بحسب المصادر، موافقة إسرائيل على زيادة مساحة الصيد إلى 12 ميل بحري، وإصلاح خطوط الكهرباء المعطلة.







وشددت الفصائل في إجتماعها مع الوفد الأمني المصري، على ضرورة إتخاذ إسرائيل لخطوات فعلية، قبل مسيرة العودة يوم 30 آذار/مارس المقبل.





وبحسب المصادر، فإن إسرائيل طالبت بوقف فعاليات الإرباك الليلي، وسلمية المظاهرات يوم 30 آذار المقبل.





وأكدت المصادر، أن الوفد المصري، سيعود، اليوم الخميس، للرد على بعض مطالب الفصائل الأخرى، دون توضيح طبيعة هذه المطالب.





يذكر، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية بالوفد الأمني المصري، استمر لمدة 5 ساعات، وحضره كلا من: حركة حماس، والجهاد الإسلامي، ولجان المقاومة الشعبية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديموقراطية.



