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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مواقع في المنطقة الصناعية بـ"حلب"

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مواقع في المنطقة الصناعية بـ"حلب"
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التلفزيون السورى، اليوم الخميس، عن سماع دوى انفجارات فى محيط مطار حلب والمدينة الصناعية.

وأكد انقطاع الكهرباء عن مدينة حلب بعد الانفجارات التي ربما كانت نتيجة ضربات جوية على مطار المدينة.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية بأن الهجوم الإسرائيلي طال منطقة الشيخ نجار بريف حلب الشمالي الشرقي، مشددة على أن قوات الدفاع الجوي السوريا تمكنت من إسقاط عدد من أهداف العدو.

وأوضح مصدر عسكري سوريا للإعلام الرسمي: "في حوالي الساعة 23:00 من ليل الأربعاء وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وتسقط عددا من الصواريخ المعادية وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: تقارير عن قصف لسلاح الجو الإسرائيلي في سوريا وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي السورية.

بدورها، أكدت قناة "الإخبارية" السورية أن الهجوم طال أيضا محيط مطار حلب الدولي حيث وقعت عدة انفجارات. 

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاعتداءات طالت مستودعات ذخيرة تتبع للقوات السورية وحلفائها، بينما تحدثت ناشطون عن قطع عام للكهرباء عن محافظة حلب بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية. 

فيما قال مصدر عسكري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 70 بالمئة من الأهداف المعادية.

وبين المصدر إن العدوان استهدف مواقع عسكرية في محيط مطار حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية وفي منطقتي النقارين وجبرين شرق حلب.

ويجري هذا الهجوم الإسرائيلي بالتزامن مع انعقاد جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الجولان في ظل اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على المرتفعات السورية المحتلة.

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