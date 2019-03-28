شؤون فلسطينية

المقاومة تطلق النار صوب زورقين مطاطيين برفح.. وطائرتيْن مسيّرتيْن في "جحر الديك"

المقاومة تطلق النار صوب زورقين مطاطيين برفح.. وطائرتيْن مسيّرتيْن في "جحر الديك"
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت "قناة الأقصى" المقربة من حركة حماس: المقاومة تُطلق النار صَوب طائرتيْن مسيّرتيْن من طراز "كواد كابتر" في أجواء جحر الديك وشرق غزة، قبل قليل.

في سياق متصل أفادت، مصادر محلية، إن المقاومة الفلسطينية، قامت بإطلاق النار صوب زورقين مطاطيين ﻹقترابهما من شاطئ بحر رفح بشكل كبير.

وفي التفاصيل قالت المصادر: تقدم زورقين على شاطئ  بحر مدينة رفح  جنوب القطاع، والمقاومة أطلقت النار باتجاههم مما أجبر الزوارق علي الإنسحاب.



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