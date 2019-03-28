أبو هلال: ننتظر عمليات الدهس والطعن نصرة للأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبو هلال، على أن الصراع مع الاحتلال لن يتوقف، بل هو صراع وجود تسقط على عتباته كل أوهام التسوية المزعومة وكل أشكال التصفية لحقوقنا وثوابتنا الوطنية، داعيا لاستمرار عمليات الدهس والطعن.وأضاف أبو هلال: إن الحركة الوطنية الأسيرة تقف في الخندق الأول للدفاع عن حقوقنا الوطنية وهي تُمثِل طليعة شعبنا الفلسطيني المُجاهِد وأقدس ثوابتنا الوطنية واجماعنا الشعبي والوطني والفصائلي، متابعا: قرار الأسرى بالدفاع عن أنفسهم بشتى الطرق والوسائل وتنفيذ عمليات الطعن يؤكد مدى الإجرام الذي يتعرضون له داخل السجون وأنهم يخوضون معركة وجودية مع الاحتلال.وتابع: غزة خاضت معركة على مدار اليومين الماضيين عنوانها الأبرز هم الأسرى وما يتعرضون له من ظلم وقهر وعدوان متواصل داخل سجون الاحتلال، لذا ندعو الفلسطينيين، في كافة أماكن تواجدهم لتفعيل كل أدوات ووسائل الدعم والاسناد للأسرى الأبطال؛ وخاصة في الضفة مخزون الثورة والمقاومة ليقولوا كلمتهم بعمليات الدعس والطعن ضد الاحتلال.