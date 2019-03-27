دولي

بعد قرار ترامب.. نتنياهو: نحن اليوم ننتصر مجددًا

بعد قرار ترامب.. نتنياهو: نحن اليوم ننتصر مجددًا
رام الله - دنيا الوطن
إلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برئيس بلدية كاتسرين، أكبر مدينة بالجولان، ورئيس مجلس البلدات في الجولان.

وقال نتنياهو، مفاخرًا بزيارته إلى الولايات المتحدة، ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "ها هو المرسوم الذي وقع عليه الرئيس ترامب، ها هو الاعتراف الأمريكي بسيادتنا على الجولان".

وأضاف نتنياهو، "نحن اليوم ننتصر مجددًا، هذا التوقيع إنتظرناه 50 عامًا، إنه إعلان عظيم يعزز إلى حد كبير جدا سيادتنا على الجولان". 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد وقع، الإثنين الماضي، مع بنيامين نتنياهو، مرسومًا رئاسيًا، يعترف بضم الجولان لسيطرة إسرائيل.

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