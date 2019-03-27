الفصائل بغزة تنضم لمباحثات الوفد الأمني المصري مع السنوار





وأضاف أبو مجاهد: حتى اللحظة لم يصدر أي تصريح من داخل هذا الاجتماع.



وكان الوفد الأمني المصري، قد وصل مساءً، لبحث ملف التهدئة في قطاع غزة، وتوصيل رد الجانب الإسرائيلي، من قضية التفاهمات.



وتم استضافة الوفد المصري، في مكتب قائد حماس بغزة، يحيى السنوار، الذي يقود حركته في هذه المباحثات الجارية الآن.



يذكر أن اليومين الماضيين، قد شهدا تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا، في قطاع غزة، حيث تم قصف عدة أهداف في القطاع، من بينها مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، حيث كان هذا المكتب يستضيف الوفد الأمني المصري، ويتم به إجراء العديد من المشاورات.



رام الله - دنيا الوطنانضم وفد من الفصائل الفلسطينية، مساء الأربعاء، لاجتماع الوفد المصري مع قيادة حركة حماس بغزة.وقال محمد البريم "أبو مجاهد"، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية: إن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام غير دقيق، وأن اجتماع الفصائل الفلسطينية مع الوفد الأمني المصري في غزة مستمر منذ ثلاث ساعات.