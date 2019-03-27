"فلاديمير بوتين" يولد من جديد في "بيت لحم"
رام الله - دنيا الوطن
أطلق فلسطيني اسم فلاديمير بوتين على مولوده الجديد، تيمناً بالرئيس الروسي.
وتظهر شهادة الميلاد إن الطفل "فلاديمير" مواليد 26/3/2019 إسم والده "شبلي جريس رزق الله"، فلسطيني الجنسية، من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، مسيحي الديانة.
أطلق فلسطيني اسم فلاديمير بوتين على مولوده الجديد، تيمناً بالرئيس الروسي.
وتظهر شهادة الميلاد إن الطفل "فلاديمير" مواليد 26/3/2019 إسم والده "شبلي جريس رزق الله"، فلسطيني الجنسية، من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، مسيحي الديانة.
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