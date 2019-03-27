"فلاديمير بوتين" يولد من جديد في "بيت لحم"



















رام الله - دنيا الوطنأطلق فلسطيني اسم فلاديمير بوتين على مولوده الجديد، تيمناً بالرئيس الروسي.وتظهر شهادة الميلاد إن الطفل "فلاديمير" مواليد 26/3/2019 إسم والده "شبلي جريس رزق الله"، فلسطيني الجنسية، من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، مسيحي الديانة.