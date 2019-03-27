رسالة رسمية من كل السفراء العرب لوزير خارجية بريطانيا.. لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى بريطانيا، حسام زملط: إن الاجتماع الأول للجنة فلسطين في لندن، خرج بنتائج فورية، أولها بعث رسالة رسمية، موجهة من كل السفراء العرب إلى وزير خارجية بريطانية، خاصة قضية التصويت، والتي عبرت عن إجماع عربي لأول مرة بهذه الطريقة.وأكد زملط في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن اجتماع اللجنة خرج بالاتفاق على جملة من النشاطات، وخطوات أخرى ستليها، إلى جانب توصية من كل سفيرعربي لمقابلة أطراف الحكومة البريطانية، مشيراً إلى ترحيب عربي من كافة السفراء العرب لقبول هذه الدعوة، واصفاً إياها بالفرصة الحقيقية.وأشار إلى توجه بعمل عربي مشترك، واجتماع هذه اللجنة بشكل دوري، ورفع كافة التوصيات إلى مجلس السفراء العرب، حتى يتم تعزيز العمل العربي المشترك في هذه المرحلة الخطيرة من التاريخ.وأضاف سفير فلسطين لدى بريطانيا: أن الاجتماع بحث كيفية استثمار العلاقات الممتدة تاريخياً مع بريطانيا، وأن المطروح الآن الاتفاق على التواصل مع الإعلاميين، وكتاب الرأي وصناعه الأساسين، موضحاً أن اللقاءات جارية للتمكن من التصدي لكل المخططات التي تهدف لتشويه القضية الفلسطينية والعربية.