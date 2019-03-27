نُصب تذكاري للشهيد "عمر أبو ليلى" أمام المنزل الذي استشهد فيه

رام الله - دنيا الوطنأقيم نصب تذكاري، للشهيد عمر أبو ليلى، أمام المنزل الذي استشهد فيه ببلدة عبوين قضاء رام الله.وتم نقش صورة الشهيد عمر، على النصب، إضافة لنقش شعار حركة فتح، وبطاقة تعريفية للشهيد.يذكر، أن الشهيد عمر، هو منفذ عملية سلفيت، التي أسفرت عن مقتل 3 ضباط إسرائيليين، وإصابة 6 اخرين.