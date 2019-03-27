صيام: الاحتلال يفتعل إجراءات لمنع أي نشاط مساند للأسرى داخل سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام: إن إغلاق قوات الاحتلال لباب رئيسي كباب العامود في القدس المحتلة، يأتي ضمن مخططات الاحتلال من أجل تهويد المدينة المقدسة، وتقييد حركة المقدسيين لتسهيل حركة المستوطنين، الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي.
وأضاف صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن إغلاق قوات الاحتلال لمنطقة شارع السلطان سليمان، وحاجز قلنديا أمس، لفترة طويلة، ما هي إلا إجراءات لمنع أي نشاط مساند للأسرى داخل سجون الاحتلال.
قال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام: إن إغلاق قوات الاحتلال لباب رئيسي كباب العامود في القدس المحتلة، يأتي ضمن مخططات الاحتلال من أجل تهويد المدينة المقدسة، وتقييد حركة المقدسيين لتسهيل حركة المستوطنين، الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي.
وأضاف صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن إغلاق قوات الاحتلال لمنطقة شارع السلطان سليمان، وحاجز قلنديا أمس، لفترة طويلة، ما هي إلا إجراءات لمنع أي نشاط مساند للأسرى داخل سجون الاحتلال.
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