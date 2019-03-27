النجار: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الطواقم الطبية بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أسامة النجار: إن استهداف الطواقم الطبية، والتي كان آخرها ارتقاء المسعف ساجد مزهر، يأتي في إطار سياسة إسرائيلية، تتعمد استهداف هذه الطواقم في الضفة وقطاع غزة.وطالب النجار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة على الأرض؛ لحماية هذه الطواقم والضغط على إسرائيل، وإلزامها باحترام القوانين الدولية، التي تحرم المس بالطواقم الطبية.وأشار النجار إلى وجود نظام خاص، تم التعامل فيه ما بين منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، يقوم برصد انتهاكات الاحتلال بحق الطواقم الطبية، تم توزيعة، وسيتم إدخال البيانات عليه أولاً بأول؛ لتوريدها للأمم المتحدة من أجل الاطلاع على حجم هذه الانتهاكات وطبيعتها.