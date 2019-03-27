فتح تُطالب حماس برفض الارتباطات الاقتصادية مع إسرائيل والمطار والميناء

أكد المتحدث باسم حركة فتح، وعضو المجلس الثوري للحركة أسامة القواسمي، أ

ن على شعبنا قطع الطريق تماماً

أمام أي محاولة لفصل قطاع غزة عن الضفة، مبيناً أن المطلوب من حماس، هو ألا

تذهب باتجاه ما يسمى بالميناء والمطار، والعلاقة الاقتصادية مع إسرائيل،

وإنما عليها التوجه شرقاً نحو القيادة، وحركة فتح من أجل الوقوف أمام هذه

المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية.





وقال القواسمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إ ن القدس عربية فلسطينية، ولا شرعية لأي قرار أمريكي أو إسرائيلي بشأنها، حتى لو طال الصراع الدهر كله، وأن الجولان أرض عربية سورية، والقرار الأمريكي بشأنها لن يغير من حقيقة الوضع شيئاً.



رام الله - دنيا الوطن