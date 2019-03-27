شؤون فلسطينية

(جوال) والاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة يوقعان اتفاقية رعاية الدوري الممتاز

(جوال) والاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة يوقعان اتفاقية رعاية الدوري الممتاز
رام الله - دنيا الوطن
وقعت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مع الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة، اتفاقية رعاية بطولة دوري الدرجة الممتازة للسنة الرابعة على التوالي.

وحضر حفل التوقيع مدير عام إقليم غزة في شركة (جوال) عمر شمالي، ورئيس اتحاد كرة الطاولة محمد صلاح الدلو، وأعضاء الاتحاد أديب أبو غزال، وياسر اسليم، والأمين العام محمود أبو شرار، ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد أحمد أبو دياب، وعدد من موظفي شركة (جوال).

ورحب شمالي بالحضور، وأعرب عن سعادة شركته برعاية بطولة الدوري، مؤكداً أن دعم بطولة الدوري، يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، كما بين أن (جوال) هدفها الأساسي دعم الشباب والرياضة.

وأشاد شمالي بجهود الحريصين على اللعبة واستمراريتها، بالرغم من عدم تلقيها أي دعم مسبقاً، لافتاً إلى أن (جوال) تنظر إلى زيادة الدعم لهذه اللعبة والعديد من الألعاب في الأعوام المقبلة، من أجل تحقيق الانجازات في كل المحافل الرياضية.

ووعد شمالي بتقديم مكأفاة خاصة لبطل اللعبة، والوصيف مع نهاية الموسم الرياضي 2019 في القطاع.

بدوره، أثنى الدلو على جهود (جوال) وتقديمها الدعم للاتحادات الرياضية، والتي أعطت دفعة مهمة للاتحادات في العمل، وتنظيم البطولات، وقال: لعبة كرة الطاولة تتميز بأناقة لاعبيها وهدوئهم كونهم من الفئة المثقفة في الوطن، موضحاً أن لاعبو كرة الطاولة شاركوا في العديد من البطولات الدولية، وحققوا العديد من الإنجازات.

وأوضح: أن اتحاد الطاولة، يضم أكثر من 50 نادٍ في جمعيته العمومية، وجلهم يمارسون اللعبة، ومقسمون على أربع درجات، هي: ممتازة، وأولى، وثانية، وثالثة، مثنياً على دور شركة (جوال) الريادي بدعم الحركة الرياضة بشكل دائم.

يذكر، أن شركة (جوال) ترعى العديد من الدوريات المحلية الرياضية في القطاع، من بينها دوري كرة الطائرة، واليد، وكرة الطاولة، وبطولة فلسطين للكاراتيه، بالإضافة إلى دوري (جوال) للبيسبول، والسوفتبول، هذا إلى جانب رعاية جوال للمنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم.

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