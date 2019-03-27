تعليم غزة يُعلّق الدراسة في جميع المدارس السبت بـ"مليونية يوم الأرض"

قررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة في جميع المدارس، يوم السبت الموافق 30 آذار/ مارس 2019.



وأوضحت الوزارة، أن التعليق؛ جاء استجابة لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، ومن أجل إتاحة الفرصة للمشاركة في الفعاليات السلمية الخاصة بـ "مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار" يوم السبت.



يذكر، أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت للإضراب الشامل يوم السبت المقبل 30 آذار/ مارس 2019.



وأهابت الهيئة بأبناء الشعب للمشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة، التي ستنطلق يوم السبت المقبل الساعة الواحدة ظهراً من كافة مناطق قطاع غزة.

خاص دنيا الوطن