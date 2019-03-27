بقي اثنان.."سجن النقب" يُعيد كافة الأسرى المصابين من مستشفى سوروكا إلى السجن

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أن إدارة (سجن النقب) أعادت كافة الأسرى المصابين من مستشفى (سوروكا) إلى السجن باستثناء الأسيرين إسلام وشاحي وعدي أبو سالم، موضحاً أن المعلومات المتوفرة، تشير إلى نقلهما للتحقيق في (سجن عسقلان).وقال عبد ربه، لإذاعة (صوت فلسطين): إن إدارة سجن النقب فرضت عقوبات على الأسرى في قسمي 3 و4 بسجن النقب الصحراوي، والبالغ عددهم 96 أسيراً، تتمثل بفرض غرامات مالية عليهم، وحرمانهم من الزيارة، وزج العديد منهم في زنازين العزل الانفرادي، كما فرضت غرامات مالية باهظة على أسرى قسم 1 في (سجن ريمون).وكشف المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى في السجون كافة، يبلورون خطة جماعية، ترتقي لمستوى التصدي لهجمة الاحتلال بحقهم، مشيراً إلى أنهم قد يقدمون على خوض إضرابات عن الطعام على شكل مجموعات في شهر نيسان/ أبريل المقبل، الذي سيتضمن بكامله فعاليات تضامنية مع الحركة الأسيرة.