إضراب شامل ومسيرة "مليونية" السبت بغزة... وفعاليات لإحياء يوم الأرض بالضفة والشتات الجمعة





في ذات السياق، من المقرر أن تنطلق فعاليات إحياء يوم الأرض في كافة محافظات الوطن والشتات بعد غد الجمعة على أن تبدأ في جبل الريسان المهدد بالمصادرة والأراضي الواقعة بين رأس كركر وكفر نعمة ونعلين في محافظة رام الله إضافة إلى الخان الأحمر وذلك في التاسع والعشرين من الشهر الجاري .

وقال منسق عام اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة محمد عليان،

إن الفعاليات ستأخذ طابعا مناطقيا في كل المحافظات لا سيما

الأراضي المهددة بالمصادرة موضحا أن أبناء شعبنا في الشتات وأوروبا سينظمون

فعاليات متزامنة مع فعاليات الوطن الأم .

من جهة أخرى قال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب عدنان فقعاوي،

إنه سيتم التحضير لتنظيم يوم وطني فلسطيني كبير وفعالية واسعة يشارك

فيه جميع أبناء شعبنا تحت شعار تجديد التمسك بأرضنا وحقوقنا الوطنية لإقامة

دولتنا المستقلة والدعوة لإنهاء الانقسام .

وأضاف رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل محمد بركة أن يوم الأرض هو يوم كفاحي وليس ذكرى فقط لأن التحديات والأخطار التي يواجهها أبناء شعبنا كبيرة وتتطلب الوحدة والصمود .



وأشار بركة في حديث لإذاعة صوت فلسطين إلى أنه في هذا العام لا يمكن الاحتفال دون توجيه الأنظار نحو جرائم الاحتلال في غزة مشيرا الى تنظيم نشاطات تكاملية لأبناء شعبنا مع مناطق الداخل وخاصة المناطق المخطط فيها لإقامة مشاريع استيطانية .







رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، اليوم الأربعاء، تعليمات خاصة لضمان سلمية المليونية، والتي ستخرج في الذكرى الأولى لانطلاق مسيرة العودة الكبرى، وكسر الحصار بتاريخ (30/3)ودعت الهيئة الوطنية أبناء قطاع غزة، وخاصة الشباب لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة العدو، وعدم الابتعاد عن نقاط التجمع المخصصة، والمحددة من قبل الهيئة ولجانها في مخيمات العودة.وطالبت الهيئة المواطنين بالتعاون مع لجان النظام المنتشرة في أرجاء المخيمات الخمسة لضمان السلامة لأبناء شعبنا.مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي لكافة الفعاليات والمسيرات، لقطع الطريق على مخططات العدو الذي يريد إراقة دماء المتظاهرين لإدخال هذا الدم الطاهر في بازار انتخابات الكنيست "الصهيونية" المقبلة.ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للاضراب الشامل يوم السبت القادم 30 آذار/ مارس 2019.وأهابت الهيئة في بيان لها وصل "دنيا الوطن"بأبناء الشعب للمشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة التي ستنطلق يوم السبت القادم الساعة الواحدة ظهرا من كافة مناطق قطاع غزة.