شؤون فلسطينية

عودة فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة

عودة فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عادت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الإرباك الليلي، في عدد من مناطق الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وتوافد مئات المواطنين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث أطلقوا البالونات الحارقة والمفرقعات الصوتية تجاه جنود الاحتلال، حيث توقفت الفعاليات ليومين بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وتشمل الفعاليات إشعال الإطارات التالفة (الكوشوك)، وتشغيل أغانٍ ثورية، وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، إضافة إلى إطلاق أضواء الليزر، تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج الفاصل.

أخبار ذات صلة

بقي اثنان..&#34;سجن النقب&#34; يُعيد كافة الأسرى المصابين من مستشفى سوروكا إلى السجن

بقي اثنان.."سجن النقب" يُعيد كافة الأسرى المصابين من مستشفى سوروكا إلى السجن

اللجنة الوطنية لمسيرة العودة تُصدر تعليمات خاصة لضمان سلمية &#34;المليونية&#34;

اللجنة الوطنية لمسيرة العودة تُصدر تعليمات خاصة لضمان سلمية "المليونية"

الوزير عساف يُوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة (بوليتكنك) فلسطين

الوزير عساف يُوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة (بوليتكنك) فلسطين

سلطة النقد تعقد ورشة عمل لمناقشة إطلاق &#34;مؤشر أسعار العقارات السكنية بفلسطين&#34;

سلطة النقد تعقد ورشة عمل لمناقشة إطلاق "مؤشر أسعار العقارات السكنية بفلسطين"

غنيم: على العالم ألا يُغمض عينيه عمن يعيشون بلا مياه بفلسطين

غنيم: على العالم ألا يُغمض عينيه عمن يعيشون بلا مياه بفلسطين

لاستكمال مباحثات التهدئة.. الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة

لاستكمال مباحثات التهدئة.. الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة

قناة إسرائيلية تكشف مطلب إسرائيل للموافقة على التهدئة في غزة

قناة إسرائيلية تكشف مطلب إسرائيل للموافقة على التهدئة في غزة

أبو بكر: السجون على وشك الانفجار وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية

أبو بكر: السجون على وشك الانفجار وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

الوزير عساف يُوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة (بوليتكنك) فلسطين

الوزير عساف يُوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة (بوليتكنك) فلسطين

سلطة النقد تعقد ورشة عمل لمناقشة إطلاق &#34;مؤشر أسعار العقارات السكنية بفلسطين&#34;

سلطة النقد تعقد ورشة عمل لمناقشة إطلاق "مؤشر أسعار العقارات السكنية بفلسطين"

غنيم: على العالم ألا يُغمض عينيه عمن يعيشون بلا مياه بفلسطين

غنيم: على العالم ألا يُغمض عينيه عمن يعيشون بلا مياه بفلسطين

أبو بكر: السجون على وشك الانفجار وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية

أبو بكر: السجون على وشك الانفجار وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية

الوزير صيدم يُصادق على المرحلة الأولى من تعليمات تسريع التعليم الفلسطيني

الوزير صيدم يُصادق على المرحلة الأولى من تعليمات تسريع التعليم الفلسطيني

طالبان من &#34;خضوري&#34; يحصدان 3 مراكز بمسابقة &#34;المهرجان الدولي للعلوم والهندسة&#34;

طالبان من "خضوري" يحصدان 3 مراكز بمسابقة "المهرجان الدولي للعلوم والهندسة"

الحمد الله والمفوض العام لـ (أونروا) يبحثان تقديم الخدمات للاجئين

الحمد الله والمفوض العام لـ (أونروا) يبحثان تقديم الخدمات للاجئين

شاهد: آخر كلمات الشهيد مزهر لزملائه: &#34;حجيب الشهادة قبلكم&#34;

شاهد: آخر كلمات الشهيد مزهر لزملائه: "حجيب الشهادة قبلكم"

منوعات

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حلمي بكر يقترح طريقة &#34;لتأديب&#34; شيرين

حلمي بكر يقترح طريقة "لتأديب" شيرين

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: &#34;كرّهتي الهنود في حالهم&#34;

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: "كرّهتي الهنود في حالهم"

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

عربي

بعد مطالبته بعزل بوتفليقة.. قائد الجيش الجزائري يرد على منتقديه

بعد مطالبته بعزل بوتفليقة.. قائد الجيش الجزائري يرد على منتقديه

الجزائر بانتظار قرار دستوري لشغور منصب رئيس الجمهورية

الجزائر بانتظار قرار دستوري لشغور منصب رئيس الجمهورية

البغدادي يتنقل في سوريا متخفياً ويحاول دخول العراق

البغدادي يتنقل في سوريا متخفياً ويحاول دخول العراق

مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان السوري

مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان السوري