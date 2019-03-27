عودة فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة

عادت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الإرباك الليلي، في عدد من مناطق الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.





وتوافد مئات المواطنين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث أطلقوا البالونات الحارقة والمفرقعات الصوتية تجاه جنود الاحتلال، حيث توقفت الفعاليات ليومين بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير.







رام الله - دنيا الوطنوتشمل الفعاليات إشعال الإطارات التالفة (الكوشوك)، وتشغيل أغانٍ ثورية، وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، إضافة إلى إطلاق أضواء الليزر، تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج الفاصل.