دولي

مهاتير محمد مُعلقاً على قصف غزة: الإسرائيليون أكثر إرهاباً من غيرهم

مهاتير محمد مُعلقاً على قصف غزة: الإسرائيليون أكثر إرهاباً من غيرهم
مهاتير محمد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد: إن الإسرائيليين أكثر إرهاباً من غيرهم، وذلك في تعليقه على قصف طائرات الاحتلال لقطاع غزة.

وأضاف مهاتير محمد، وفق ما أوردت (الأناضول): "هذا هو أسلوب إسرائيل، هم أكثر إرهاباً من غيرهم"، مشيراً إلى أن إسرائيل ترد على الهجمات بأضعاف المرات.

وأضاف: "ينبغي علينا الاحتجاج على هذه الهجمات، نعتقد أن العنف لا يمكن أن يحل المشاكل في المنطقة.

والجمعة الماضي، هاجم مهاتير محمد إسرائيل، واصفاً إياها بأنها دولة لصوص، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

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