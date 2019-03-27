الوزير عساف يُوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة (بوليتكنك) فلسطين





من جهة ثانية، استعرض الخطيب التطورات في الجامعة، وخصوصاً في مجال الوسائط المُتعددة- الجرافيكس، والطاقة والعديد من المجالات الأخرى، مضيفاً أنّ الإعلام الفلسطيني الرسمي، شهد خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في أدائه ومعداته، وأصبح منافساً لكبرى المؤسسات الإعلامية.

رام الله - دنيا الوطنوقّع المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين أ. د. عماد الخطيب، وذلك في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، الدكتور أمجد برهم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، الدكتور محمد غازي القواسمي، ومدير العلاقات العامة والإعلام، وعميد كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات، ورئيس دائرة الوسائط المُتعددة- الجرافيكس، والمدراء العاملين في الإذاعة والتلفزيون.وتهدف الاتفاقية إلى تدريب طلبة الجامعة وطواقم العمل في استوديوهات الإذاعة والتلفزيون، وتسليط الضوء على القصص المُميّزة والنجاحات التي يحققها طلبة الجامعة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين وتغطية مُختلف فعاليات الجامعة، وتأسيس نواه لمركز إعلامي للجامعة والتعاون في استحداث برامج أكاديمية في مجال الإعلام والوسائط المُتعددة.وأكّد عساف خلال مراسم التوقيع، أنّ الإعلام الرسمي منفتح على جميع المؤسسات، وخاصة المؤسسات التي تشكل إضافة نوعية، مضيفاً أنّ الإعلام الرسمي لديه مُتسع للجميع وإننا نقف على مسافة واحدة، ووضعنا مُختلف الإمكانيات والتجهيزات المُتوفرة لدينا من استوديوهات تلفزيونية وإذاعية ووسائط مُتعددة ومختلف المعدات والتجهيزات أمام أبنائنا الطلبة، من أجل خلق جيل مُميّز قادر على البناء ومُواكبة التطور، وتنميته معرفياً وتمكينه كخريج قادر على المُنافسة في سوق العمل المحلي والعربي.