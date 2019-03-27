شؤون فلسطينية

الوزير عساف يُوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة (بوليتكنك) فلسطين

الوزير عساف يُوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة (بوليتكنك) فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
وقّع المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين أ. د. عماد الخطيب، وذلك في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، الدكتور أمجد برهم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، الدكتور محمد غازي القواسمي، ومدير العلاقات العامة والإعلام، وعميد كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات، ورئيس دائرة الوسائط المُتعددة- الجرافيكس، والمدراء العاملين في الإذاعة والتلفزيون.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب طلبة الجامعة وطواقم العمل في استوديوهات الإذاعة والتلفزيون، وتسليط الضوء على القصص المُميّزة والنجاحات التي يحققها طلبة الجامعة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين وتغطية مُختلف فعاليات الجامعة، وتأسيس نواه لمركز إعلامي للجامعة والتعاون في استحداث برامج أكاديمية في مجال الإعلام والوسائط المُتعددة.

وأكّد عساف خلال مراسم التوقيع، أنّ الإعلام الرسمي منفتح على جميع المؤسسات، وخاصة المؤسسات التي تشكل إضافة نوعية، مضيفاً أنّ الإعلام الرسمي لديه مُتسع للجميع وإننا نقف على مسافة واحدة، ووضعنا مُختلف الإمكانيات والتجهيزات المُتوفرة لدينا من استوديوهات تلفزيونية وإذاعية ووسائط مُتعددة ومختلف المعدات والتجهيزات أمام أبنائنا الطلبة، من أجل خلق جيل مُميّز قادر على البناء ومُواكبة التطور، وتنميته معرفياً وتمكينه كخريج قادر على المُنافسة في سوق العمل المحلي والعربي.

من جهة ثانية، استعرض الخطيب التطورات في الجامعة، وخصوصاً في مجال الوسائط المُتعددة- الجرافيكس، والطاقة والعديد من المجالات الأخرى،  مضيفاً أنّ الإعلام الفلسطيني الرسمي، شهد خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في أدائه ومعداته، وأصبح منافساً لكبرى المؤسسات الإعلامية.

أخبار ذات صلة

بقي اثنان..&#34;سجن النقب&#34; يُعيد كافة الأسرى المصابين من مستشفى سوروكا إلى السجن

بقي اثنان.."سجن النقب" يُعيد كافة الأسرى المصابين من مستشفى سوروكا إلى السجن

إضراب شامل ومسيرة &#34;مليونية&#34; السبت بغزة... وفعاليات لإحياء يوم الأرض بالضفة والشتات الجمعة

إضراب شامل ومسيرة "مليونية" السبت بغزة... وفعاليات لإحياء يوم الأرض بالضفة والشتات الجمعة

عودة فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة

عودة فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة

سلطة النقد تعقد ورشة عمل لمناقشة إطلاق &#34;مؤشر أسعار العقارات السكنية بفلسطين&#34;

سلطة النقد تعقد ورشة عمل لمناقشة إطلاق "مؤشر أسعار العقارات السكنية بفلسطين"

غنيم: على العالم ألا يُغمض عينيه عمن يعيشون بلا مياه بفلسطين

غنيم: على العالم ألا يُغمض عينيه عمن يعيشون بلا مياه بفلسطين

لاستكمال مباحثات التهدئة.. الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة

لاستكمال مباحثات التهدئة.. الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة

قناة إسرائيلية تكشف مطلب إسرائيل للموافقة على التهدئة في غزة

قناة إسرائيلية تكشف مطلب إسرائيل للموافقة على التهدئة في غزة

أبو بكر: السجون على وشك الانفجار وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية

أبو بكر: السجون على وشك الانفجار وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

الوزير عساف يُوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة (بوليتكنك) فلسطين

الوزير عساف يُوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة (بوليتكنك) فلسطين

سلطة النقد تعقد ورشة عمل لمناقشة إطلاق &#34;مؤشر أسعار العقارات السكنية بفلسطين&#34;

سلطة النقد تعقد ورشة عمل لمناقشة إطلاق "مؤشر أسعار العقارات السكنية بفلسطين"

غنيم: على العالم ألا يُغمض عينيه عمن يعيشون بلا مياه بفلسطين

غنيم: على العالم ألا يُغمض عينيه عمن يعيشون بلا مياه بفلسطين

أبو بكر: السجون على وشك الانفجار وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية

أبو بكر: السجون على وشك الانفجار وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية

الوزير صيدم يُصادق على المرحلة الأولى من تعليمات تسريع التعليم الفلسطيني

الوزير صيدم يُصادق على المرحلة الأولى من تعليمات تسريع التعليم الفلسطيني

طالبان من &#34;خضوري&#34; يحصدان 3 مراكز بمسابقة &#34;المهرجان الدولي للعلوم والهندسة&#34;

طالبان من "خضوري" يحصدان 3 مراكز بمسابقة "المهرجان الدولي للعلوم والهندسة"

الحمد الله والمفوض العام لـ (أونروا) يبحثان تقديم الخدمات للاجئين

الحمد الله والمفوض العام لـ (أونروا) يبحثان تقديم الخدمات للاجئين

شاهد: آخر كلمات الشهيد مزهر لزملائه: &#34;حجيب الشهادة قبلكم&#34;

شاهد: آخر كلمات الشهيد مزهر لزملائه: "حجيب الشهادة قبلكم"

منوعات

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حلمي بكر يقترح طريقة &#34;لتأديب&#34; شيرين

حلمي بكر يقترح طريقة "لتأديب" شيرين

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: &#34;كرّهتي الهنود في حالهم&#34;

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: "كرّهتي الهنود في حالهم"

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

عربي

بعد مطالبته بعزل بوتفليقة.. قائد الجيش الجزائري يرد على منتقديه

بعد مطالبته بعزل بوتفليقة.. قائد الجيش الجزائري يرد على منتقديه

الجزائر بانتظار قرار دستوري لشغور منصب رئيس الجمهورية

الجزائر بانتظار قرار دستوري لشغور منصب رئيس الجمهورية

البغدادي يتنقل في سوريا متخفياً ويحاول دخول العراق

البغدادي يتنقل في سوريا متخفياً ويحاول دخول العراق

مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان السوري

مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان السوري