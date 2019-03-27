سلطة النقد تعقد ورشة عمل لمناقشة إطلاق "مؤشر أسعار العقارات السكنية بفلسطين"

رام الله - دنيا الوطنعقدت سلطة النقد اليوم، في رام الله، ورشة عمل تشاورية لمناقشة مؤشر أسعار العقارات السكنية، والمزمع إصداره من قبل سلطة النقد، خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد من المخمنين العقاريين المعتمدين المرخصين، وممثلين عن هيئة سوق رأس المال، وموظفي دائرة الأبحاث والسياسات النقدية من سلطة النقد.وتم خلال ورشة العمل مناقشة النتائج الأولية لمؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين، والذي عملت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد خلال العام 3018، بتوجيهات ورعاية خاصة من المحافظ السيد عزام الشوا، على إعداد الإطار النظري له، وتجميع البيانات اللازمة له من المصادر المتاحة، بهدف الشروع في إنتاج هذا المؤشر، ونشره على شكل بيان صحفي بشكل ربع سنوي.الجدير بالذكر، أن مؤشر أسعار العقارات السكنية، يرصد التغيرات في أسعار العقارات السكنية خلال فترة زمنية معينة في منطقة جغرافية معينة، وذلك بالاعتماد على المنهجيات العالمية، وبما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة.