لاستكمال مباحثات التهدئة.. الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة

خاص دنيا الوطن

وصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، وذلك لاستكمال جهود التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.





وقالت مصادر فلسطينية لـ "دنيا الوطن"، إن الوفد الأمني، وصل إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/ إيرز، حيث من المتوقع أن يجري لقاءات مع قيادة حماس والفصائل لبحث التهدئة.





من ناحيته، قال المكتب الإعلامي لمعبر إيرز/بيت حانون: إن الوفد الأمني وصل لقطاع غزة برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية وبرفقته العميد أحمد فاروق وكيل وزراة المخابرات والعميد محمد طوصن.





وفي السياق قال (ألموغ بوكير) الإسرائيلي: "القصة كلها في جملة واحدة مع دخول الوفد المصري إلى قطاع غزة لمناقشة الهدوء قبل قليل تقوم وحدات حماس الليلية بإلقاء القنابل على قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود".



