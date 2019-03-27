قناة إسرائيلية تكشف مطلب إسرائيل للموافقة على التهدئة في غزة

كشفت القناة الإسرائيلية الـ 20، عن مطلب الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية.







وقالت القناة، إن محاولات مصر لوقف التصعيد، على الأجندة مطلب إسرائيلي، يتضمن إعلاناً من حركة حماس بإنهاء الإرباك الليلي عند السياج، ووقف إطلاق البالونات بأنواعها.





وأوضحت القناة، أن إسرائيل تطالب أيضاً بوقف مسيرات العودة وإلغاء مسيرات الجمعة، وذلك لضمان الوصول إلى تهدئة في القطاع.





وأضافت القناة: "في المقابل ستقوم مصر بالتوسط بين الطرفين لترتيب طويل الأجل، وكخطوة أولى ستخفف إسرائيل بعض القيود عن قطاع غزة".

رام الله - دنيا الوطن