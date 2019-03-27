شؤون فلسطينية

أبو بكر: السجون على وشك الانفجار وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية

أبو بكر: السجون على وشك الانفجار وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين،  اللواء قدري أبو بكر، من انفجار الأوضاع في سجون الاحتلال في أي لحظة، وذلك في ظل استمرار الهجمة على المعتقلين في العديد من السجون، حيث أصبحت وحدات القمع لا تُغادر محيطها، مما يكشف النوايا السيئة لإدارة السجون في تنفيذ مزيد من الاقتحامات والقمع خلال الأيام المقبلة.

وحمل أبو بكر حكومة نتنياهو وعصابات التطرف الإسرائيلية، وعلى رأسها ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الحاقد جلعاد أردان، الذي كلف على رأس لجنة لدراسة أوضاع المعتقلين على اعتبار أنهم " يعيشون في شيء من الرفاهية "، والذي جاء بتوصيات عنصرية، تهدف إلى سحب ممتلكات الأسرى، والقضاء على كل إنجازات الحركة الأسيرة، التي تحققت بالنضال والصمود خلال عشرات السنوات.

وطالب اللواء أبو بكر، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري؛  لوضع حد لما يحصل من انتقام ممنهج من المعتقلين، حيث أصبح ضربهم والتنكيل بهم يمارس على مدار الساعة، كما طالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية  باستغلال علاقاتها في إحداث تحرك جدي للجم الاحتلال وفضح حقده.

تصريحات أبو بكر، جاءت عقب زيارته للأسرى المحررين: أحمد ضراغمة من طوباس، أمضى 15 عاماً، بلال وليد محمد غوادرة أمضيا 17 عاماً و15 عاماً على التوالي، وكلاهما من محافظة جنين، وزكي درويش أبو النورس من رام الله، أمضى 13 عاماً.

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