شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تنفي العودة لجدول الست ساعات.. وتوضح أسباب الإرباك

كهرباء غزة تنفي العودة لجدول الست ساعات.. وتوضح أسباب الإرباك
خاص دنيا الوطن
نفت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، الأنباء التي تتحدث عن عودة جدول التوزيع إلى ست ساعات وصل، في قطاع غزة، مؤكدة أن الجدول المعمول به هو ثماني ساعات وصل مقابل ثماني قطع.

وأوضحت الشركة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الإرباك في جدول التوزيع، حدث بسبب الأوضاع الميدانية، التي شهدها قطاع غزة، ومنها تعطل بعض الخطوط شمالي قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي، مما دفع الشركة لمد الكهرباء من حصة مدينة غزة.

وأشارت إلى أن من بين أسباب الإرباك كذلك، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، مما منع دخول كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولد الثالث في محطة التوليد.

وفي السياق ذاته، أفادت الشركة، هناك مصدران للطاقة في قطاع غزة: الأول من محطة التوليد، التي نتسلم منها 50 ميجاوات، والثاني من الخطوط الإسرائيلية بقدرة 120 ميجاوات.

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