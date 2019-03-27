شؤون فلسطينية

الوزير صيدم يُصادق على المرحلة الأولى من تعليمات تسريع التعليم الفلسطيني

الوزير صيدم يُصادق على المرحلة الأولى من تعليمات تسريع التعليم الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
صادق وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، اليوم على المرحلة الأولى من تعليمات تسريع التعليم الفلسطيني لعام 2019م، وذلك استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (71) منه، وإلى قرار بقانون التربية والتعليم العام رقم (8) لسنة 2017م، لا سيما المادة (13) منه، إذ سيتم العمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وأوضح صيدم، في بيان صحفي، أن هذه التعليمات تعطي الطالب المتفوق الذي استوفى كامل شروط التسريع الحق في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بصف واحد من الصف الذي يدرس فيه.

ولفت إلى أن تعليمات التسريع، هي أحد المواد التي نص عليها قانون التربية والتعليم الفلسطيني، وهي أحد أهم محاور تطوير التعليم في فلسطين، وهي مرحلة من مراحل عديدة تسعى الوزارة لتطبيقها في السنوات المقبلة على صعيد تسريع التعليم، وأن هذه التعليمات تعد الخطوة الأولى على طريق وضع استراتيجية وطنية لرعاية الطلبة المتفوقين.

وأشار صيدم إلى أنه ووفقاً للتعليمات فإن التسريع في هذه المرحلة يشمل فقط النقل من الصف الرابع إلى السادس، ومن الصف السابع إلى التاسع، وذلك بموافقة الطالب وأولياء الأمور، وبترشيح من المعلمين، ومرور الطالب في الإجراءات وتحقيقه الشروط اللازمة للتسريع، مشيراً إلى أن الوزارة ستصدر قريباً قرارات فيما يتعلق باللجان التي سيتم تشكيلها للإشراف على هذه التعليمات، واعتماد النماذج والوثائق اللازمة لتطبيقها.

وبيّن الوزير أن لتسريع التعليم العديد من المزايا التي من بينها تحفيز الطلبة المتفوقين أكاديمياً، وتوفير فرص تعليمية تتناسب وقدراتهم، وضبط وتيرة التعلم لتوائم قدرات هؤلاء الطلبة، وتحسين مستوى تحصيل الطلبة المتفوقين، والدافعية والثقة بالنفس والشعور بالإنجاز، وتحسين الاتجاهات نحو التعليم، وزيادة مستوى الجذب في المدرسة، وتقليل تكلفة التعليم على الدولة، وزيادة دافعية بقية الطلبة؛ لتحقيق تحصيل أعلى من أجل الترشيح للتسريع.

وقال وزير التربية: إن تعليمات تسريع التعليم تضم اختباراً تحصيلياً يمثل أداةً لقياس مدى الفهم والتحصيل في مادة دراسية محددة، واختباراً للقدرات لقياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، والقدرة على الاستنتاج والقياس، كما تضم قوائم الخصائص السلوكية التي تعد أداةً تتضمن عدداً من السمات السلوكية؛ كالدافعية والاستقلالية والاتصال والقيادة.

ولفت الوزير، إلى أنه سيتم نشر تعليمات تسريع التعليم مع كافة الملاحق، على موقع الوزارة الإلكتروني.

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