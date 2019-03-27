طالبان من "خضوري" يحصدان 3 مراكز بمسابقة "المهرجان الدولي للعلوم والهندسة"

رام الله - دنيا الوطنحصد طالبان من جامعة فلسطين التقنية، (خضوري) في طولكرم، ثلاثة مراكز بالمهرجان الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا، الذي ينظم في تونس من قبل الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، بمشاركة 200 مشروع من 35 دولة عربية وأجنبية.وحاز الطالب إبراهيم عباهرة على المركز الأول، بفئة المشاريع الهندسية، إضافة إلى المركز الثالث على جميع المشاريع المشاركة بالمسابقة، وعلى الميدالية الذهبية عن مشروعه الذي يعمل على توليد الطاقة الكهربائية من نظام التعليق (suspension system) أثناء اهتزاز عجلات المركبة عند سيرها عن طريق استغلال تلك الطاقة في شحن بطاريات السيارات الهجينة والكهربائية.كما حصل الطالب يوسف جعفر على المركز الثاني، بالإضافة إلى الميدالية الفضية بفئة مشاريع البيئة والطاقة، عن مشروعه الذي يعمل على توليد الطاقة الكهربائية خارج الشبكة العامة بالتكامل بين الغاز الناتج من المخلفات العضوية والخلايا الشمسية.وأوضح مدير مركز تكنولوجيا التعليم والإبداع في جامعة (خضوري) أمجد المصري، أن المركز رشح هذين المشروعين للمشاركة في المهرجان، بعد تلقي الطلبة التدريب والتوجيه والتعريف بالمسابقة وقوانينها، مبيناً أن هذه المشاركة تأتي في إطار تشجيع الريادة والإبداع العلمي تحقيقاً لأهداف المركز ورؤية الجامعة في تنمية مهارات الطلبة، وتمكينهم من تطوير مشاريع علمية وريادية ذات جودة، وإكسابهم الخبرة وتبادل المعرفة مع أقرانهم من الدول العربية والأجنبية.بدوره، أشاد رئيس الجامعة، نور الدين أبو الرب، بالإنجازات التي يحققها الطلبة في مختلف المؤتمرات والمسابقات المحلية والدولية، مؤكداً حرص الجامعة على متابعة طلبتها الرياديين وتوفير البيئة الحاضنة واللازمة؛ لتطوير قدراتهم وتنفيذ أفكارهم الإبداعية على أرض الواقع، من خلال ربطهم مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي ذات الاختصاص، بالشكل الذي يحقق تطلعات الطلبة من جهة، وينعكس بتنمية مستدامة في المجتمع من جهة أخرى.