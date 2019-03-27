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الجزائر.. حزب بوتفليقة يؤيد عزله

الجزائر.. حزب بوتفليقة يؤيد عزله
عبد العزيز بو تفليقة
رام الله - دنيا الوطن
ثمن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى تفعيل المادة الـ 102 من الدستور، التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الدولة.

وحسب المادة، فإن ذلك سيؤدي إلى عزل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه، وذلك عبر تأييد من الحزب الذي يتزعمه بوتفليقة.

وأعربت اللجنة المركزية للحزب الحاكم في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عن مساندتها لهذا المقترح، مشيرة إلى أن تفعيل هذه المادة "بداية شرعية ودستورية تمكن من تأمين الوطن من المخاطر المتربصة به".

ودعا الحزب الحاكم "جميع المناضلين بالحزب" إلى تثمين اقتراح رئيس الأركان و"العمل في الاتجاه الذي يمكن من تحقيق ما يصبو إليه الشعب من أمن واستقرار، في ظل دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية".

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