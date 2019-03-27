بعد مُشاورات أمنية.. نتنياهو يُعزز غلاف غزة بلواء مشاة وكتيبة مدفعية

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (0404) الإسرائيلي: إنه في أعقاب الوضع الأمني المتوتر في قطاع غزة، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشات أمنية اليوم، بمشاركة رئيس الأركان، ورئيس الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، وكبار مسؤولي الأمن في مقر وزارة الجيش (الكرياه) في تل أبيب.



وأوضح الموقع، أنه بعد المشاورة الأمنية الأخيرة، أصدر رئيس الوزراء، تعليمات بتعزيز منطقة غزة بلواء مشاة آخر، وكتيبة مدفعية أخرى.





من ناحيتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال لا يزال يُغلق بعض المناطق المعرضة للخطر في محيط قطاع غزة قرب ناحل عوز ونير عام.