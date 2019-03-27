الحمد الله والمفوض العام لـ (أونروا) يبحثان تقديم الخدمات للاجئين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رامي الحمد الله، رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، المفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينبول.وقدم الحمد الله الشكر، لكرينبول على تنسيقه الدائم مع الحكومة، وعمله في التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة، لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، سواء في المخيمات في فلسطين أو في دول الشتات.بدروه، أشاد كرينبول بجهود الحمد الله الكبيرة في دعم (أونروا) خلال سنوات رئاسته لحكومة التوافق الوطني، ومساهمته في إيجاد حلول للأزمة المالية، التي واجهتها (أونروا) خاصة عقب قرارات إدارة ترامب المجحفة، التي استهدفت الوكالة واللاجئين الفلسطينيين.