شاهد: آخر كلمات الشهيد مزهر لزملائه: "حجيب الشهادة قبلكم"

وعرض التقرير التلفزيوني، تفاصيل استشهاد مزهر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، برصاصة في الصدر.











رام الله - دنيا الوطنأظهر تقرير تلفزيوني، آخر كلمات الشهيد المسعف ساهر مزهر لزملائه المسعفين، والتي أكد فيها أنه سيحصل على الشهادة قبلهم وسيكون أول الناجحين.وحسب التقرير، فقد روى زملاؤه والطبيب المعالج له آخر لحظاته، حيث قالت زميلته: "آخر ما تحدثنا عنه التخرج، وقال لي راح أنجح أول واحد وأجيب الشهادة"، حيث أكدت زميلته أنه نطق الشهادتين عقب إصابته.