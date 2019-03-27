(سكاي نيوز): مصر ستعرض على حماس مذكرة تفاهم وهدنة لسنة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (سكاي نيوز) عربية، إن الوفد الأمني المصري سيعرض على حركة حماس في قطاع غزة، مذكرة تفاهم وهدنة مع إسرائيل لمدة سنة.







ونقلت القناة، عن مصادر لم تسمها، أن الوفد المصري سيعرض خلال زيارته المقبلة على حركة حماس هدنة مدتها سنة مع إسرائيل إلى جانب مذكرة التفاهم.





