شؤون فلسطينية

(سكاي نيوز): مصر ستعرض على حماس مذكرة تفاهم وهدنة لسنة مع إسرائيل

(سكاي نيوز): مصر ستعرض على حماس مذكرة تفاهم وهدنة لسنة مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (سكاي نيوز) عربية، إن الوفد الأمني المصري سيعرض على حركة حماس في قطاع غزة، مذكرة تفاهم وهدنة مع إسرائيل لمدة سنة.

ونقلت القناة، عن مصادر لم تسمها، أن الوفد المصري سيعرض خلال زيارته المقبلة على حركة حماس هدنة مدتها سنة مع إسرائيل إلى جانب مذكرة التفاهم.

يذكر أن قيادي في المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، أكد أن زيارة الوفد الأمني إلى غزة غداً الأربعاء، مرتبطة بالهدوء بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد الأمني المصري أبلغ الفصائل بزيارته لقطاع غزة غداً، وأن ذلك مرتبط بالهدوء في القطاع.

وأضاف القيادي: "زيارة الوفد الأمني لغزة غير مؤكدة؛ وفي حال تصاعدت الأحداث الميدانية في القطاع فإن الوفد سيلغي زيارته لغزة"، لافتاً إلى أن الأوضاع الميدانية تتجه نحو الهدوء.

وأشار القيادي، إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالهدوء ما التزم الاحتلال الإسرائيلي به، وأن هناك توافقاً على إعطاء فرصة للوساطة المصرية للتوصل إلى تهدئة بغزة.

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