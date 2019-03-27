يديعوت: نتنياهو والجيش يحاولان تجنب التصعيد العسكري بـ "السبت الأسود"

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش، سيحاولان تجنب التصعيد العسكري يوم السبت المقبل "السبت الأسود" الذي سيشهد مسيرات كبيرة على حدود غزة.



وأوضحت الصحيفة، الأربعاء، أن نتنياهو يسعى لتجنب التصعيد الذي قد يؤذيه في صناديق الاقتراع مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن الجيش يتخوف من وقوع ضحايا ما يدفع حماس لإطلاق الصواريخ.وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو يريد بأي ثمن منع أي حملة عسكرية ضد حماس قبل الانتخابات، لافتةً إلى أن نتنياهو أوضح ذلك خلال جلسة التقييم التي عقدها في كيرياه الليلة لكنه لم يذكر الانتخابات بشكل واضح، لكن مستمعيه فهموه جيداً.ولفت إلى أن نتنياهو أبلغ من شاركوا في الجلسة أنه غير مهتم حاليا بالشروع في عملية عسكرية واسعة النطاق من المحتمل أن تكون غير فعالة وغير كافية في الفترة الحالية.ووفقاً له، فإن ما يزعج الجيش والأمن تحضيرات حماس للمسيرات يوم السبت، حيث يخشى الجيش من أن يتم إطلاق عدد كبير من الصواريخ ما يتسبب برد فعل أقوى ملزم به وقد يتطور لعملية عسكرية واسعة النطاق، حيث لا يرغب به الجيش والأمن حاليا لأنه لن يحقق الأهداف المرجوة منه.ويفضل الجيش توقيتا أفضل تختاره إسرائيل وليس حماس وعلى ما يبدو في الصيف، بتوجيه ضربات مفاجئة، وبالتالي يريد الجيش تجنب المواجهة حالياً.ولفتت إلى أن هناك اعتبار آخر يتعلق بشرعية الهجوم دوليا في ظل الانتقادات التي وجهت لإسرائيل بسبب قتل المتظاهرين على السياج. مشيرا إلى أن نتنياهو أمر بخفض الهجمات بغزة منعا لتصاعد الموقف وأن تكون الأضرار ليست شديدة وإنما خفيفة ضد حماس.