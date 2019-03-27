البغدادي يتنقل في سوريا متخفياً ويحاول دخول العراق

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (السومرية نيوز)، نقلاً رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، إن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، يتنقل داخل سوريا متخفياً.



واعتبر الهاشمي أن تنظيم البغدادي في وضع انهيار حاليا، إلا أنه حذر من أن ذلك لا يعني نهاية تنظيم الدولة.





وأضاف الهاشمي، أن المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن البغدادي يتحرك برفقة سائقه من الجنسية العراقية، وآخر لم تحدد جنسيته، وأنهم الثلاثة يتخفون ويتحركون بشكل مستمر.وأوضح أنه ورغم جميع الأخبار التي تحدثت عن اعتقال البغدادي، إلا أنه يعتقد أن الأمر غير صحيح، لأنه لم يستطع دخول الأراضي العراقية، مشيراً إلى أنه ابتعد عن مناطق الباغوز، مبنياً أنه لم يغادر سوريا ويحاول دخول العراق.وأوضح رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية أن "هذه العناصر تحاول الوصول إلى مناطق سهل نينوى، ومنطقة وادي حوران، كما تحاول التحرك في مناطق طوزخورماتو والحويجة، وديالى، سعيا نحو إثبات الوجود.وتابع: "قبل أيام استطعنا الحصول على صور، تؤكد وجود نفق كبير يمكن حتى للسيارات الدخول فيه والعبور منه، وهو ما يعني أن التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة قد يكون عددها أكبر مما ترجح التوقعات، بحسبما جاء على لسانه.