مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان السوري

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 25 مارس، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل إسرائيليا منذ العام 1967.





رام الله - دنيا الوطنأعلن المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان في ظل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل عليه.وأضاف مندوب فرنسا، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "لقد اقترحنا منذ وقت قصير على شركائنا في مجلس الأمن، رداً على طلب البعثة الدائمة لسوريا عقد اجتماع استثنائي حول مرتفعات الجولان، تحويل مشاوراتنا المغلقة حول مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (بين سوريا وإسرائيل) إلى جلسة علنية خاصة بالشرق الأوسط ستشمل بحث موضوع الجولان".وأشار ديلاتر إلى أن الجلسة ستنعقد في الساعة 20:00 من مساء اليوم بتوقيت غرينيتش.وفي وقت سابق من الأربعاء دعت سوريا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة للنظر في أمر الجولان على خلفية اعتراف الولايات المتحدة بأن المرتفعات جزء من أراضي إسرائيل.واعتبر ترامب أن هذا الإجراء يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وكان يجب اتخاذه منذ عدة عقود، مضيفا أن أي صفقة تخص السلام في الشرق الأوسط يجب أن تعتمد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.وأدانت سوريا بشدة هذا الإجراء مشددة على أن الولايات المتحدة لا يحق لها تقرير مصير الأراضي المحتلة، فيما أكدت أن هذا الإجراء لن يغير حقيقة تبعية المنطقة إلى الدولة السورية مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إصدار موقف واضح يرفض قطعيا إعلان الرئيس الأمريكي.