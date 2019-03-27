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بسبب مواقفهما المعارضة.. اتهام فنانيين مصريين بـ "الخيانة العظمى"

بسبب مواقفهما المعارضة.. اتهام فنانيين مصريين بـ "الخيانة العظمى"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ألغت نقابة المهن التمثيلية في مصر، عضوية الفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكد، بسبب مواقفهما المعارضة للسياسة المصرية، واتهامها بتقديم صورة غير حقيقية عن البلاد، تهدف للإضرار بمصالح الوطن.

وقالت النقابة، في بيان لها، "أنها تعتبر ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا، خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية، واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية، لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر، لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرئ نفسها مما فعلاه".

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أنها "لن تقبل وجود أي فرد خائن لوطنه بين أعضائها محذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذي يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام".

وجاء اتهام واكد وأبو النجا، بالخيانة العظمى بسبب زيارتهما للكونغرس الأمريكي، ويرى البعض أنهما عرضا مواقف معارضة لبعض السياسات المصرية، ويعتبرها البعض تنفيذا لأجندة جماعة الإخوان المسلمين بهدف تشويه صورة مصر في الخارج.

وأكد الإعلاميون المصريون وعلى رأسهم الإعلامي محمد الباز، أن عددا من المشاهير يقومون بالإساءة إلى التعديلات الدستورية المرتقبة، موضحا أن من وصفهم بـ"القلة" يستغلون تلك التعديلات في الخارج للتحريض ضد مصر.

وكان الفنان المصري عمرو واكد، أثار جدلا واسعا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أن قام بنشر تغريدات من شخص قام بتهديده.

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