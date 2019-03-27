أردوغان يشن هجوماً حاداً على الاتحاد الأوروبي والرئيس المصري

رام الله - دنيا الوطن

شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوماً جديداً على الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية، خاصة على نظيره عبد الفتاح السيسي.



وقال أردوغان، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "سنظهر مجدداً قوة الديمقراطية التركية للسياسيين المنافقين في أوروبا الذين اصطفوا في الطابور لمصافحة يد الانقلابيين في مصر يوم إعدامهم تسعة شبان".





وأضاف أردوغان: "تذكروا ماذا فعلوا في مصر، لقد أعدموا 9 شبان، والإعدام محظور في دول الاتحاد الأوروبي، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ إنهم اجتمعوا مع عديم الضمير السيسي".

وتعتبر تركيا عزل مرسي، الذي حدث في 3 يوليو/تموز على خلفية مظاهرات واسعة شارك فيها ملايين المصريين، "انقلابا عسكريا"، فيما تدين السلطات المصرية، التي تصف تلك الأحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين".

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ العام 2013، بعد رفض السلطات التركية القاطع للإطاحة بحكم مرسي، الرئيس المصري الأسبق والقيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، والاعتراف بشرعية الحكومة الجديدة في البلاد برئاسة عبد الفتاح السيسي.