هنية: المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن المقاومة قالت كلمتها، والاحتلال فهم الرسالة.
جاء ذلك، في أول تعليق له، اليوم الأربعاء، معقباً على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، من على ركام مقر رئاسة حركة حماس.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن المقاومة قالت كلمتها، والاحتلال فهم الرسالة.
جاء ذلك، في أول تعليق له، اليوم الأربعاء، معقباً على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، من على ركام مقر رئاسة حركة حماس.
ووجه التحية لكافة الأطراف التي سعت لإيقاف "الغطرسة الصهيونية" على قطاع غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
ووجّه هنية أيضاً نداءً لشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة؛ للخروج في ذكرى يوم الأرض.
وأكد أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة الحركة، "وهو رمز للصمود والتحدي".
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