هنية: المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة







ووجّه هنية أيضاً نداءً لشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة؛ للخروج في ذكرى يوم الأرض.



وأكد أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة الحركة، "وهو رمز للصمود والتحدي". ووجه التحية لكافة الأطراف التي سعت لإيقاف "الغطرسة الصهيونية" على قطاع غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن المقاومة قالت كلمتها، والاحتلال فهم الرسالة.جاء ذلك، في أول تعليق له، اليوم الأربعاء، معقباً على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، من على ركام مقر رئاسة حركة حماس.