شؤون فلسطينية

محافظ نابلس يدعو لإنهاء التجاذبات الخاصة بإقالة الدكتور الحاج

محافظ نابلس يدعو لإنهاء التجاذبات الخاصة بإقالة الدكتور الحاج
رام الله - دنيا الوطن
 قال محافظ نابلس إبراهيم رمضان: إن ما حصل في الآونة الأخيرة من تجاذبات إعلامية على المواقع الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، حول قضية إقالة الدكتور سليم الحاج من إدارة مستشفى النجاح، يضر بالمصلحة الفلسطينية، ومصلحة مدينة نابلس.

 ودعا رمضان خلال مؤتمر صحفي، أقيم داخل المستشفى الجامعي، اليوم الأربعاء، الجميع إلى التوقف عن هذه التجاذبات، مضيفاً: إننا لسنا بحاجة إلى أن نضع على كاهل الجمهور النابلسي حملاً آخر، فلم يبق لنا ولهم إلا الكرامة التي علينا التمسك بها.

وقال رمضان: إن ما حصل تم التفاهم عليه وحله ما بين المستشفى والدكتور الحاج، وأنه لا داعي لكاتب هنا أو هناك أن يتلاعب بشيء من الطبيعي أن يحصل، فمن حق إدارة الجامعة تغيير مدير المستشفى، وليس من حق أحد أن يقدح بمقامات، وهذا تحت طائلة المسؤولية.

وأضاف: أن المستشفى قامة وطنية، يجب أن نعتز ونفتخر بها، وأن مثل هذه الأمور ضربة في خاصرة الوطن، وعلينا التوحد والتماسك من أجل نابلس، وإعلاء مؤسساتها.

وتمنى رمضان على الجميع خاصة الإعلاميين أن يساعدوا على تصحيح المسار الإعلامي والثقافي الخاص بهذا الموضوع، وأن نكون أكثر وعياً.

وحيا رمضان الدكتور سليم الحاج، وتمنى له دوام التقدم والنجاح، وتمنى للدكتور رياض عامر، التوفيق في مهمته في إدارة مستشفى النجاح، وقال: إن كليهما نماذج يُحتذى ويُفتخر بهما فلسطين.

وقال: إن القضية الفلسطينية تمر الآن بأصعب الظروف، واليوم أصعب من البارحة، لذا علينا أن نكون متيقظين، وأن نقف وقفة واحدة، ونثق ببعضنا وبغيرنا.

من جهته، قال رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش: إن خلافا حصل وانتهى، ولا داعي لإثارة المشاكل، فالمستشفى عمود أساسي في نابلس، بنيت بأموال أهاليها.

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شؤون فلسطينية

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