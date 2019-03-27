مجدلاني يطلع القنصل اليوناني آخر المستجدات السياسية والميدانية في الارض الفلسطينية



واشار مجدلاني إن حكومة الاحتلال تحاول فرض سيطرتها على اراضي الضفة الغربية تماشيا مع قانون القومية العنصري، وباتجاه الدفع بمزيد من الاستيطان، والسيطرة على الأراضي خصوصا في محيط مدينة القدس، بينما تدفع بمشروع اخر نحو تكريس الانقسام وصولا لحالة الانفصال بقطاع غزة ليكون الكيان الفلسطيني المعزول الذي تقام عليه الدولة الفلسطينية، مجددا أن ذلك المشروع لن يمر .



وأشاد مجدلاني ، بعمق العلاقات التاريخية بين دولة فلسطين واليونان ، وضرورة مواصلة الجهود المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وتفعيل لجان العمل المشتركة .



من جانبه، أكد القنصل اليوناني موقف بلاده الداعم للعملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين، مشيرا الى اهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، ومواصلة اللقاءات السياسية .



وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات الدولية والسياسية بشار العزة .



وتابع مجدلاني خلال لقائه اليوم الاربعاء بمكتبه بمدينة رام الله ، مع القنصل اليوناني العام في القدس كريستوس سوفيان بولوس، حيث اطلعه على آخر المستجدات السياسية والميدانية في الارض الفلسطينية، وتداعيات قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان المحتل، إن ادارة ترامب تخاطب الجمهور الانتخابي الاسرائيلي عبر دعمها المطلق لنتنياهو ، لضمان فوزه بالانتخابات القادمة .