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الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة
جنود إسرائيليون في هضبة الجولان
رام الله - دنيا الوطن
نشرت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، بياناً عن دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، حول الجولان المحتل.

وجاء في البيان "موقف الاتحاد الأوروبي من الجولان لم يتغير، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن رقم 242 و497، الاتحاد الأوروبي، لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة".

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من بيان مشابه أصدرته خمس دول أوروبية، ممثلة داخل مجلس الأمن، أعلنوا من خلاله أيضاً رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وفق مانقل موقع (inews24).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا، الأعضاء في مجلس الأمن، الثلاثاء في بيان، رفضها القرار الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وقال سفراء هذه الدول "لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان".

وفي وقت سابق اليوم، طلبت سوريا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التّابع للأمم المتّحدة، إثر قرار الولايات المتّحدة الاعتراف بالسّيادة الإسرائيليّة على مرتفعات الجولان. 

ووقّع ترامب يوم الاثنين إعلاناً يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السوريّة التي احتلّتها عام 1967 وضمّتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. 

وطلبت البعثة السوريّة لدى الأمم المتّحدة في رسالة، من رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا في شهر آذار/ مارس، أن تُحدّد موعداً لعقد اجتماع عاجل بهدف "مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة".

ولم تُحدّد فرنسا موعدًا للاجتماع على الفور، وقال دبلوماسيّون: إنّ مناقشةً ستُجرى داخل المجلس في شأن طلب سوريا، وكانت سوريا طلبت يوم الجمعة الفائت من مجلس الأمن، تأكيد قرارات تنصّ على انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان.

وحضّ سفير سوريا بشار الجعفري، الجمعة، المجلس في رسالة على "اتّخاذ إجراءات عمليّة تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات" التي تنص على انسحاب إسرائيل من الجولان "إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967".   

ومن المقرّر، أن يُناقش مجلس الأمن قضيّة الجولان الأربعاء، خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسوريا في الجولان، والمعروفة باسم قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك "أندوف".

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