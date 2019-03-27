قوات الاحتلال تعتدي على طلاب مدرسة الخليل الأساسية للبنين

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على طلاب مدرسة الخليل الأساسية للبنين، الواقعة في المنطقة الجنوبية، اثناء مغادرتهم المدرسة.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال، تعمدت إطلاق قنابل الصوت باتجاه المدرسة، والاحتكاك بالطلاب في الشارع، بعد خروجهم من المدرسة، ما تسبب بحالات فزع بين الطلاب الأطفال، وحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز.يذكر، أن المدارس في المنطقة الجنوبية من المدينة، تتعرض وبشكل شبه يومي لاستفزازات المستوطنين، وجيش الاحتلال، لتعطيل الدراسة في تلك المدارس.