كلية القانون بالنجاح تفتتح دورة تدريبية حول عدالة الأحداث ضمن المعايير الدولية

رام الله - دنيا الوطنافتتحت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين يوم الأربعاء الموافق 27/3/2019، دورة تدريبية بعنوان (عدالة الأحداث ضمن المعايير الدولية، وقانون حماية الأحداث الفلسطيني)، وذلك في قاعة المؤتمرات في مكتبة الحرم الجامعي الجديد.وافتتح الدورة، الدكتور مؤيد حطاب، عميد كلية القانون، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على حرص كلية القانون على تنظيم مثل هذه الأنشطة الهادفة إلى ربط الجانب النظري بالجانب العملي، منوهاً إلى أهمية الموضوع، الذي تركز عليه الدورة، والمتعلق بالدفاع عن الأطفال بمشاركة مختصين في هذا المجال.وأشرف على تنظيم الدورة الدكتور علاء بني فضل، عضو هيئة تدريس في كلية القانون، بحضور حشد من طلبة القانون في السنتين الثالثة والرابعة.وتهدف الدورة إلى زيادة مهارات الطلبة في كلية القانون من مفاهيم ومصطلحات خاصة بعادات الأحداث مثل الضابطة القضائية وتعريف الطفل وسن المساءلة الجزائية، حيث تعكس الدورة بعض آليات عمل الأحداث على أرض الواقع، وكيف يمكن استخدامها في مرافعات معايير دولية لحقوق الطفل، بالإضافة إلى زيادة مهارات الطلاب في مفاهيم الوساطة.وستستمر الدورة على مدار يومين، حيث تضمنت في يومها الأول عدّة جلسات، حيث تناول الأستاذ صلاح ابو السعود، محامي في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بعض المحاور منها: الضمانات القانونية للطفل الحدث والتمرين بموجب قانون حماية الأحداث واتفاقية حقوق الطفل الدولية بالإضافة إلى مراحل تقديم المساعدة القانونية.وبدورها، تحدّثت الأستاذة سوسن صلاحات، محامية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عن مفهوم الطفل الحدث ومفهوم الطفل ضحية العنف وقواعد بكين والتعليق العام رقم 10، مؤكدةً على أهمية تعريف الطلبة بأدوار منفذي القانون من الشرطة والنيابة العامة والقضاء.وفيما يتعلق ببرنامج الدورة لليوم الثاني، فستتضمن الحديث عن محور حماية الطفل الحدث في قانون حماية الأحداث الفلسطينية حيث سيتحدث في هذا المجال الأستاذ ثائر خليل، رئيس نيابة الأحداث، والأستاذ حسن سليم، مرشد حماية الطفولة، بالإضافة إلى المحامي صلاح أبو السعود.وستختتم الدورة بالإختبار البعدي والتقييم وتوزيع الشهادات على المشاركين.