إصابة سيدة بالاختناق واعتقال مواطنيْن خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت، اليوم الأربعاء، سيدة بالاختناق، واعتُقل مواطنان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس فجراً.
وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المواطنة ياسمين أبو ناصر، أصيبت بالاختناق، جراء استنشاقها الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس، وجرى معالجتها ميدانياً.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس، محمود صوافطة: إن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن باسل صوافطة، ونجله قسام، بعد اقتحام منزلهما.
يذكر، أن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة طوباس في ساعات الفجر، واندلعت مواجهات مع المواطنين.
أصيبت، اليوم الأربعاء، سيدة بالاختناق، واعتُقل مواطنان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس فجراً.
وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المواطنة ياسمين أبو ناصر، أصيبت بالاختناق، جراء استنشاقها الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس، وجرى معالجتها ميدانياً.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس، محمود صوافطة: إن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن باسل صوافطة، ونجله قسام، بعد اقتحام منزلهما.
يذكر، أن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة طوباس في ساعات الفجر، واندلعت مواجهات مع المواطنين.
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