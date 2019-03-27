إصابة سيدة بالاختناق واعتقال مواطنيْن خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس

رام الله - دنيا الوطنأصيبت، اليوم الأربعاء، سيدة بالاختناق، واعتُقل مواطنان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس فجراً.وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المواطنة ياسمين أبو ناصر، أصيبت بالاختناق، جراء استنشاقها الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس، وجرى معالجتها ميدانياً.وقال مدير نادي الأسير في طوباس، محمود صوافطة: إن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن باسل صوافطة، ونجله قسام، بعد اقتحام منزلهما.يذكر، أن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة طوباس في ساعات الفجر، واندلعت مواجهات مع المواطنين.