شؤون فلسطينية

استعدادات لانطلاق فعاليات إحياء يوم الأرض في كافة محافظات الوطن والشتات

استعدادات لانطلاق فعاليات إحياء يوم الأرض في كافة محافظات الوطن والشتات
مسيرات يوم الأرض
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تنطلق فعاليات إحياء يوم الأرض، في كافة محافظات الوطن والشتات، على أن تبدأ في جبل الريسان المهدد بالمصادرة، والأراضي الواقعة بين رأس كركر وكفر نعمة ونعلين في محافظة رام الله، إضافة إلى (الخان الأحمر) وذلك في 
29 من الشهر الجاري.

وقال منسق عام اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، محمد عليان، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، إن الفعاليات ستأخذ طابعاً منطقياً في كل المحافظات لا سيما الأراضي المهددة بالمصادرة، موضحاً أن أبناء شعبنا في الشتات وأوروبا، سينظمون فعاليات متزامنة مع فعاليات الوطن الأم.

من جهة أخرى، قال عضو اللجنة المركزية لـ (حزب الشعب) عدنان فقعاوي: إنه سيتم التحضير لتنظيم يوم وطني فلسطيني كبير وفعالية واسعة، يشارك فيه جميع أبناء شعبنا تحت شعار تجديد التمسك بأرضنا وحقوقنا الوطنية؛ لإقامة دولتنا المستقلة، والدعوة لإنهاء الانقسام.

وأضاف رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل، محمد بركة، أن يوم الأرض، هو يوم كفاحي، وليس ذكرى فقط لأن التحديات والأخطار التي يواجهها أبناء شعبنا كبيرة، وتتطلب الوحدة والصمود.

وأشار بركة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه في هذا العام لا يمكن الاحتفال دون توجيه الأنظار نحو جرائم الاحتلال في غزة، مشيراً إلى تنظيم نشاطات تكاملية لأبناء شعبنا مع مناطق الداخل، وخاصة المناطق المخطط فيها لإقامة مشاريع استيطانية.

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