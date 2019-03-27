الفرا: موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص القدس والجولان السوري ثابت لا يتغير

وبخصوص قرار رومانيا نقل سفارتها الى القدس، أكد الفرا، أن الاتحاد الأوروبي، شدد على عدم أحقية أي دولة في نقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ورفضه لأي خطوة بهذا الاتجاه.

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، أن موقف الاتحاد بخصوص القدس والجولان السوري، موقف ثابت لا يتغير.وبيّن الفرا لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن المتحدثة باسم مسؤولة الأمن والعلاقات الخارجية فيدريكا موغريني، شددت في بيان أمس على أن القدس والجولان وكل الأراضي التي احتلت عام 67، هي أراض محتلة وفق القانون الدولي، معرباً عن أمله في أن يصدر اليوم موقف من الاتحاد، يؤكد على مواقفه.