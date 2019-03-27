شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للإضراب الشامل السبت والمشاركة بمليونية الأرض والعودة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للإضراب الشامل السبت والمشاركة بمليونية الأرض والعودة
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الأربعاء، للإضراب الشامل يوم السبت المقبل 30 آذار/ مارس 2019. 

وتهيب الهيئة، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأبناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة، التي ستنطلق يوم السبت المقبل الساعة الواحدة ظهراً من كافة مناطق قطاع غزة المحاصر.

وأكدت الهيئة على أهمية مشاركة كل أبناء شعبنا في الضفة والقدس، والشتات، والـ 48 لإحياء يوم الأرض الخالد، للتأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي، لكافة الفعاليات والمسيرات، لقطع الطريق على مخططات العدو، الذي يريد إراقة دماء المتظاهرين، لإدخال هذا الدم الطاهر في بازار انتخابات (كنيست) المقبلة.

ودعت أبناء شعبنا للتركيز في فعالياتهم وأنشطتهم على إحياء التراث الوطني، والإبداعات المختلفة؛ ليعلم العالم كله إصرار شعبنا على ممارسة حقه في الحياة، رغم الحصار والعدوان. 

كما دعت الهيئة أبناء شعبنا، وخاصة الشباب؛ لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة "العدو المجرمين" وعدم الابتعاد عن نقاط التجمع المخصصة والمحددة من قبل الهيئة ولجانها في مخيمات العودة، والتعاون الكامل مع لجان النظام المنتشرة في أرجاء المخيمات الخمسة، مع خالص تمنياتنا بالسلامة لأبناء شعبنا.

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