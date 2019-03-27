شؤون فلسطينية

الحسيني يدعو دول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

الحسيني يدعو دول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
عدنان الحسيني
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، دول أوروبا؛ للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بهدف لجم إدارتي ترامب ونتنياهو.

وقال الحسيني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن قضية القدس، يجب أن تتصدر جميع التحركات السياسية والدبلوماسية العربية، مطالباً القمة العربية في تونس المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، بضرورة دعم المدينة
المقدسة، والتأكيد على أولوية القضية الفلسطينية.

وفي السياق، اعتبر الحسيني، قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلغاء زيارته إلى رومانيا تضامناً مع القدس، رسالة للمجتمع الدولي بأن قضية القدس، يجب أن تكون على سلم أولوياته.

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