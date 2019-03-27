الحسيني يدعو دول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

وقال الحسيني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن قضية القدس، يجب أن تتصدر جميع التحركات السياسية والدبلوماسية العربية، مطالباً القمة العربية في تونس المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، بضرورة دعم المدينة

المقدسة، والتأكيد على أولوية القضية الفلسطينية.





وفي السياق، اعتبر الحسيني، قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلغاء زيارته إلى رومانيا تضامناً مع القدس، رسالة للمجتمع الدولي بأن قضية القدس، يجب أن تكون على سلم أولوياته.

رام الله - دنيا الوطندعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، دول أوروبا؛ للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بهدف لجم إدارتي ترامب ونتنياهو.