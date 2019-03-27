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الملك سلمان لـ "خليفة حفتر": السعودية حريصة على أمن واستقرار ليبيا

الملك سلمان لـ "خليفة حفتر": السعودية حريصة على أمن واستقرار ليبيا
الملك سلمان يستقبل خليفة حفتر
رام الله - دنيا الوطن
أعرب العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا.

جاء ذلك، خلال استقبال الملك السعودي، لحفتر في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن الملك سلمان بحث مع قائد الجيش الوطني مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، متمنياً للشعب الليبي التقدم والازدهار، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

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